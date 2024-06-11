Swixx BioPharma уведомила о прекращении поставок инсулина «Хумалог»

Swixx BioPharma уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок в Россию инсулина «Хумалог» (МНН инсулин лизпро) компании Elli Lilly в феврале 2024 года. Компании-производители должны предупреждать о прекращении поставок лекарственных препаратов за год до планируемой даты.

Российские производители полностью обеспечат потребности пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора. В гражданском обороте находятся более 1 млн упак. препарата с МНН инсулин лизпро отечественного и зарубежного производства.

Согласно данным ГРЛС, в России инсулин лизпро выпускают «Герофарм» и «Фармасинтез-норд».

В гражданский оборот две серии «Хумалога» компании Elli Lilly были введены 7 июня.

В Swixx BioPharma на запрос «ФВ» не ответили.

«Хумалог» — инсулин ультракороткого действия, применяется при сахарном диабете 1-го и 2-го типа. В марте СМИ писали, что пациенты пожаловались на трудности с получением другого инсулина — сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп» от NovoNordisk. Госзакупки препарата в I квартале 2024 года сократились на 95%. Тогда Росздравнадзор заявил, что запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт хватит на 8,6 месяца.