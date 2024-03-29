Сверхбыстрый инсулин аспарт «Фиасп» пропал из аптек

Взрослые пациенты пожаловались на трудности с получением сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп» от NovoNordisk, после инъекции которого можно принимать пищу почти сразу. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Headway Company, в I квартале 2024 года госзакупки препарата сократились на 95%, а найти его в аптеках уже невозможно.

После этой публикации в Росздравнадзоре сообщили, что запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт для пациентов с диабетом в России хватит на 8,6 месяца, в медицинских организациях — на 10,5 месяца, а в аптеках — на 2,5 месяца, пишет ТАСС.

В России зарегистрировано шесть препаратов инсулина аспарт: «Фиасп», «Новорапид флекс пен», «Ринфаст», «РинФаст Ник», «Росинсулин аспарт р» и «Новорапид пенфилл», рассказали в Росздравнадзоре. В гражданский оборот лекарства с МНН фиасп и новорапид флекс пен последний раз вводили в феврале 2024 года.

Госзакупки инсулина аспарт (включая ультратонкий) в январе-феврале 2024 года снизились относительно такого же периода 2023 года на 5,9% в рублях и на 6,6% в упаковках, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. При этом быстродействующий инсулин «Фиасп» от датской Novo Nordisk закупили на 50% меньше по сравнению с январем-февралем 2023 года. За первые два месяца текущего года государство закупило 119,6 тыс. упак. «Фиаспа» на сумму 186 млн руб. В прошлом году в аналогичный период закупки данного лекарства составляли более 238 тыс. упак. на 379 млн руб.

Как ранее сообщал «ФВ», в 2023 году отечественная компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на ультракороткий инсулин «РинФаст Ник» — биоаналог «Фиаспа». Лекарство уже поступило в продажу и по итогам двух месяцев 2024 года было закуплено 1,9 тыс. упак. «РинФаст Ник» на сумму более 3 млн руб.

«И «Фиасп», и «РинФаст Ник» входят в перечень жизненно необходимых лекарственных средств и доступны пациентам с сахарным диабетом по льготе», — сообщила ТАСС член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Аптечные продажи препарата «Фиасп» по итогам января-февраля 2024 года увеличились в три раза относительно аналогичного периода, как в рублях, так и в упаковках. За два месяца аптеки продали 1,9 тыс. упак., в предыдущий период они реализовали 596 упак. лекарства. «РинФаст Ник» от «Герофарм» в розничных продажах пока не зафиксирован.