Сын основателя «Фармстандарта» получил 25% компании «Нанолек»

По 25% долей в ООО «Нанолек» получили управляющие компаний «Интеро Инвест» Сергея Осташевича и «ДД Калита» Василия Кулькова. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс», сделка была закрыта 15 апреля, а заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ было подано еще 8 апреля. Сумма сделки не раскрывается, генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что Кульков и Осташевич за 25% производителя заплатили по 4,25–4,75 млрд руб.

Фармкомпанию «Нанолек» основали в 2011 году сын бывшего вице-премьера Виктора Христенко Владимир и экс-депутат Законодательного собрания Кировской области Михаил Некрасов. С 2012 года производитель принадлежал кипрской Nanolek Holding Limited. Затем Христенко вышел из состава акционеров, покинул пост президента компании и передал свою долю партнерам и менеджменту. В феврале 2023 года Христенко вместе с отцом Виктором и его супругой (вице-премьером Татьяной Голиковой) попал в санкционный список Канады.

«Фармстандарт» был основан в 2003 году Егором Кульковым (отец Василия Кулькова) совместно с Виктором Харитониным, Романом Абрамовичем и другими акционерами «Сибнефти». Компания «ДД Калита» принадлежит Василию Кулькову с февраля 2021 года.

Издание уточняет, что Осташевич ранее не вкладывал средства в фармацевтические активы. Однако у него уже был совместный бизнес с выходцами из «Фармстандарта».

Известно, что оставшиеся 50% компании сохранила «К2 груп», принадлежащая председателю совета директоров «Нанолека» Антону Паку. Компания перешла к «К2 груп» в мае 2023 года, когда была перерегистрирована с Кипра в Россию.