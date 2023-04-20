ТМ Librederm отмечена специальной номинацией «Платиновой унции»

Специальную номинацию конкурса «Селективная косметика – лидер аптечных продаж 2022 года» получила ТМ Librederm.

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.