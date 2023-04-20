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ТМ Librederm отмечена...

ТМ Librederm отмечена специальной номинацией «Платиновой унции»

20.04.2023
20:28
Елена Григорьева

Церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоялась 20 апреля.

Фото: Елена Григорьева

Специальную номинацию конкурса «Селективная косметика – лидер аптечных продаж 2022 года» получила ТМ Librederm.

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

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