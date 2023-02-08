TOP20 лекарств с ограниченными запасами у дистрибьюторов

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По прошествии недели в рейтинг попали сразу два препарата для лечения заболеваний суставов – «Алфлутоп» румынской компании Biotehnos и «Армавискон форте» отечественного производителя «Гротекс». Снижение показателя по запасам связано с ростом их продаж на фоне низких запасов у дистрибьюторов.

В рейтинг вернулся «Пульмикорт», который попадал в него в декабре и январе, но выбывал из-за снижения объема продаж. За прошедший период спрос на него вновь вырос, а запасы по-прежнему низкие.

Среди новых позиций таблетки «Нурофена» от компании Reckitt Benckiser, сироп от кашля «Бронхотон» болгарского производителя VetProm-Radomir, а также средство для контрацепции «Мирена» от компании Bayer.

За счет появления более объемных брендов с наименьшими запасами из рейтинга выбыли противосудорожный препарат «Катэна» (Belupo), «Омник» для лечения заболеваний предстательной железы (Astellas), ноотропный препарат «Церебролизин» (Ever Pharma). Лекарство от болезни Паркинсона «Азилект» (Teva) и «Терафлю экстра» (GSK) выбыли из-за снижения продаж. «Брилинта» (AstraZeneca), применяющийся при сердечно-сосудистых заболеваниях, выбыл из-за небольшого уменьшения продаж и нормализации остатков до 30 дней.

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.