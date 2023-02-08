TOP20 лекарств с ограниченными запасами у дистрибьюторов
Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 9 января по 5 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с публикацией на прошлой неделе рейтинг обновился наполовину.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По прошествии недели в рейтинг попали сразу два препарата для лечения заболеваний суставов – «Алфлутоп» румынской компании Biotehnos и «Армавискон форте» отечественного производителя «Гротекс». Снижение показателя по запасам связано с ростом их продаж на фоне низких запасов у дистрибьюторов.
В рейтинг вернулся «Пульмикорт», который попадал в него в декабре и январе, но выбывал из-за снижения объема продаж. За прошедший период спрос на него вновь вырос, а запасы по-прежнему низкие.
Среди новых позиций таблетки «Нурофена» от компании Reckitt Benckiser, сироп от кашля «Бронхотон» болгарского производителя VetProm-Radomir, а также средство для контрацепции «Мирена» от компании Bayer.
За счет появления более объемных брендов с наименьшими запасами из рейтинга выбыли противосудорожный препарат «Катэна» (Belupo), «Омник» для лечения заболеваний предстательной железы (Astellas), ноотропный препарат «Церебролизин» (Ever Pharma). Лекарство от болезни Паркинсона «Азилект» (Teva) и «Терафлю экстра» (GSK) выбыли из-за снижения продаж. «Брилинта» (AstraZeneca), применяющийся при сердечно-сосудистых заболеваниях, выбыл из-за небольшого уменьшения продаж и нормализации остатков до 30 дней.
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|
TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|
Бренд
|
МНН / Состав
|
Производитель
|
Товарный запас, дни
|
Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|
Нурофен плюс, таблетки
|
Ибупрофен
|
Reckitt Benckiser
|
0,1
|
104
|
Бронхотон, сироп
|
Глауцина гидробромид, эфедрина гидрохлорид, масло базилика
|
VetProm-Radomir
|
1
|
29
|
Натрий хлорид, раствор
|
Натрия хлорид
|
Солофарм
|
3
|
17,2
|
Терпинкод, таблетки
|
Кодеин+Натрия гидрокарбонат+Терпингидрат
|
Отисифарм
|
1,9
|
17,85
|
Терафлю, порошок
|
Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|
GSK
|
5,1
|
14,3
|
Залдиар, таблетки
|
Парацетамол+трамадол
|
Stada
|
1,6
|
13,8
|
Нимесил, гранулы
|
Нимесулид
|
Menarini
|
23,2
|
13,2
|
Нейронтин, таблетки
|
Габапентин
|
Viatris
|
1,1
|
7,3
|
Пульмикорт, суспензия
|
Будесонид
|
AstraZeneca
|
0,1
|
6,9
|
Актовегин, раствор
|
Депротеинизированный гемодериват крови теля
|
Тakeda
|
3,8
|
5,7
|
Голдлайн плюс, капсулы
|
Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
Изварино Фарма
|
10,6
|
3,8
|
Редуксин, капсулы
|
Сибутрамин+Целлюлоза микрокристаллическая
|
Промомед
|
17,2
|
2,9
|
Простамол уно, капсулы
|
Сереноя ползучая
|
Menarini
|
14,6
|
2,5
|
Алфлутоп, раствор
|
Биоактивный концентрат мелких морских рыб
|
Biotehnos
|
2,1
|
2
|
Урсосан форте, таблетки
|
Урсодезоксихолевая кислота
|
Pro.Med.CS
|
4,4
|
1,9
|
Акатинол мемантин, таблетки
|
Мемантин
|
Merz
|
8,2
|
1,7
|
Крестор, таблетки
|
Розувастатин
|
AstraZeneca
|
10,6
|
1,5
|
Виагра, таблетки
|
Силденафил
|
Viatris
|
0,3
|
1,4
|
Армавискон форте***, раствор
|
Натрия гиалуронат
|
Солофарм
|
21,5
|
0,4
|
Мирена, спираль
|
Левоноргестрел
|
Bayer
|
6,6
|
0,3
|
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
**Данные по продажам взяты за период 9.01.23-05.02.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки
***Зарегистрировано как медизделие
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