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TOP30 производителей отечественных...

TOP30 производителей отечественных лекарств заняли почти треть рынка

25.04.2023
17:00
Елена Калиновская

«ФВ» проанализировал продажи более 500 производителей отечественных препаратов за 2021 и 2022 годы и выбрал 30 самых крупных. В рейтинг TOP30 производителей попали не только отечественные компании, но и российские заводы международных корпораций. Многие из них нарастили в последние годы объемы производства лекарств в стадии готовой лекарственной формы.

В 2022 году на российском фармрынке продано 3,6 млрд упаковок российских лекарств на 938 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с 2021 годом объем снизился на 2% в рублях и остался таким же в упаковках. На показатели повлияло снижение закупок вакцины для профилактики COVID-19. Доля TOP30 производителей на общем фармрынке в 2022 году составила 29,44%.

Без учета вакцины рынок отечественных лекарств вырос на 10%. При этом розница росла быстрее – на 16%, а госзакупки – на 2%. В натуральном выражении препараты стоимостью до 100 руб. составляют половину от общих продаж российских препаратов. Эта доля снизилась с 66,5% в 2020 году до 53,2% в 2022-м. В денежном выражении доля дешевых препаратов составила около 9% за последние два года.

У дорогих лекарств (более 500 руб.) обратная ситуация – доля более 57% в рублях и 9,5% в упаковках. Средний сегмент расположился в середине – 33,6% в рублях и 37,2% в упаковках.

TOP5 корпораций по объему продаж отечественных лекарств на фармацевтическом рынке в 2022 году

Корпорация

Доля рынка в 2022 году, %

Доля рынка среди отечественных лекарств, %

Динамика продаж, 2022/2021, %

Отисифарм

2,57

6,12

5

Фармстандарт

2,03

4,83

16

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН

1,89

4,50

-71

Биокад

1,77

4,19

-12

Озон

1,59

3,79

19

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Полный рейтинг и подробности читайте в  «ФВ» № 11 (1110) от 25.04.2023 года в материале «Первые российские».

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25.04.2023
Первые российские
«ФВ» представляет рейтинг отечественных производителей
№11 (1110)

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