Таблетки компании Apnimed доказали эффективность при обструктивном апноэ на III фазе КИ

Препарат AD109 (aroxybutynin + atomoxetine), разработанный американской биотехнологической компанией Apnimed для лечения обструктивного апноэ сна, во второй раз подтвердил эффективность и безопасность на III фазе клинических испытаний. Результаты опубликованы в пресс-релизе производителя.

В исследовании участвовали 660 человек, часть из которых имели ожирение. Действенность лекарства оценивали на основе индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ) — с помощью него измеряют количество остановок дыхания (полных и неполных) во время сна. Разработка Apnimed снизила этот показатель в среднем на 46,8% за полгода применения, в то время как плацебо — на 6,8%.

Препарат показал хорошую переносимость: побочные эффекты были легкими или умеренными. Серьезных нежелательных реакций не отмечено.

Компания планирует подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) после января.

AD109 состоит из двух активных веществ. Aroxybutynin блокирует действие ацетилхолина — этот нейромедиатор расслабляет мышцы языка, мягкого неба и стенок глотки во время сна, вызывая храп. Похожая роль у второго компонента — atomoxetine, который помогает стимулировать тонус в мышцах дыхательных путей путем ингибирования обратного захвата норадреналина.

При апноэ во время сна происходит периодическое перекрытие верхних дыхательных путей. Заболевание затрагивает около 1 млрд людей в мире, причем 80% из них не подозревают о наличии у себя этого диагноза. Однако оно увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней, метаболических нарушений и преждевременной смерти.