Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Takeda отозвала заявку...

Takeda отозвала заявку на одобрение вакцины от лихорадки денге в США

13.07.2023
14:33
Николай Соколов
Takeda отозвала заявку на одобрение вакцины от лихорадки денге в США. Регулятор потребовал от компании предоставить дополнительные данные. Препарат уже был одобрен на рынках ряда стран.

Takeda отозвала заявку в FDA на одобрение вакцины против лихорадки денге TAK-003, также известную как Qdenga, сообщается на ее сайте.

Решение было принято после того, как FDA запросило дополнительные данные по вакцине. Регулятора интересовали результаты, которые не были получены в ходе испытания TIDES III фазы, сообщил представитель Takeda FiercePharma. Компания решила, что не сможет удовлетворить запрос агентства на текущий момент.

Представитель компании сказал, что Takeda изучает все варианты, и ей потребуется время, чтобы полностью оценить все требования для повторной подачи заявки в США.

Вакцина уже была одобрена на нескольких рынках, включая ЕС, Великобританию, Бразилию, Аргентину, Индонезию и Таиланд, для профилактики лихорадки денге, вызванной любым серотипом одноименного вируса.

Для Takeda вакцина может выступить в качестве драйвера роста, поскольку в ближайшее время компания столкнется с истечением срока действия ряда патентов на свои препараты. Takeda недавно подняла свою оценку пиковых продаж вакцины до 1,6—2 млрд долл. по сравнению с предыдущей оценкой в 700—1,6 млрд долл.

Денге — переносимый комарами вирус, эндемичный для более чем 125 стран. Он является основной причиной лихорадки среди путешественников в Латинскую Америку, Карибский бассейн и Юго-Восточную Азию. По оценкам ВОЗ, вирусом денге ежегодно заражаются около 390 млн человек, что приводит к 20 тыс. смертей.

Существует другая вакцина против денге, одобренная FDA, — Dengvaxia от GSK. Однако из-за опасений безопасности этот препарат можно использовать только у детей в возрасте от 6 до 16 лет с признаками перенесенного заболевания, живущих в эндемичных для вируса регионах.

Это не позволяет использовать ее в качестве вакцины для путешественников. При этом почти все (96%) случаи денге в США наблюдаются у путешественников, посещающих районы, эндемичные для болезни.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.