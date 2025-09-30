Takeda продает завод в Ярославле

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила передачу российских активов компании Takeda локальному игроку. Российский фармпроизводитель «Бинергия» получит права на коммерциализацию отдельных лекарств розничного портфеля Takeda на территории стран Евразийского экономического союза, а также права на производственную площадку в Ярославле. Об этом сообщило российское подразделение международной компании.

Что известно о сделке

О каких именно препаратах идет речь, не сообщается. При этом в Takeda обращают внимание, что сделка не влияет на деятельность компании в России. «Takeda продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность регулярных поставок лекарственных препаратов российским пациентам. Передача указанных активов – логичный шаг в реализации фокуса Takeda на создание инновационной терапии в ключевых для компании областях: онкологии, редких заболеваниях, неврологии, гастроэнтерологии и воспалительных заболеваниях, препаратах плазмы крови, а также вакцин», – говорится в сообщении.

В апреле 2023 года о продаже завода Takeda в Ярославле сообщил «Коммерсантъ», о покупателях не сообщалось. В августе 2023 года «Ведомости» написали, что переговоры о покупке ведет «Р-Фарм».

Согласно данным AlphaRM, в 2024 году продажи компании Takeda составили 37 млрд руб., а за 8 месяцев 2025 года – 24 млрд руб. Лидирующий бренд в портфеле — «Актовегин» (18% от общих продаж в 2025 году), на втором месте — «Элапраза» (почти 12%), третье место поделили «Адвейт» и «Такзайро» (у каждого препарата 9%).

Продажи «Бинергии» в 2024 году составили 2,7 млрд руб., за 8 месяцев в 2025 году – 2 млрд руб. Лидирующие бренды в январе – августе 2025 года – «Артикаин-бинергия» (33,5%), «Пропофол-бинергия» (22,7%), «Эноксапарин-бинергия» (15%).

На сайте «Бинергии» не указано, есть ли у компании собственные производственные площадки. В ГРЛС у некоторых препаратов указан производитель – ООО «Фаворит Трейд», завод находится в Калужской области. Согласно СПРАК, управляющей компанией «Фаворит Трейд» является ООО «Бинергия Менеджмент». В июле 2023 года «Бинергию Менеджмент» возглавил Максим Стецюк, бывший генеральный директор компании «Нанолек».

Как менялся портфель Takeda

Завод в Ярославле в 2010 году начала строить компания Nycomed, штаб-квартира которой была в Швейцарии. Стоимость проекта составила 75 млн евро.

Тогда сообщалось, что на заводе планируется выпускать такие бренды Nycomed – «Кардиомагнил», «Актовегин», «Кальций Д3-Никомед».

В 2011 году Nycomed была продана Takeda. Российский завод в 2013 году запускала уже японская компания.

В начале 2020-х годов Takeda стала пересматривать свой портфель.

В августе 2020 года она продала свой безрецептурный бизнес американскому инвестфонду Blackstone за 2,85 млрд долл. В июне компания уступила права на ряд безрецептурных препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе южнокорейской Celltrion за 278 млн долл., а в апреле продала права на отдельные безрецептурные и рецептурные препараты в Европе датской компании Orifarm Group за 670 млн долл. Помимо этого японская компания продала портфель безрецептурных препаратов в России и СНГ немецкой STADA Arzneimittel AG за 660 млн долл. в марте 2020 года.

В декабре 2021 года ООО «Такеда Фармасьютикалс» выкупила у АО «Генериум» полный контроль над совместным предприятием АО «Эс Джи Биотех» и права на препараты мороктоког альфа (ТН «Октофактор»), нонаког альфа (ТН «Иннонафактор») и эптаког альфа активированный (ТН «Коагил-VII»).