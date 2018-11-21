Татьяна Голикова: закон о перерегистрации цен на препараты из перечня ЖНВЛП  должен вступить в силу в 2019-2020 годах

«Когда мы принимали в 2010 году Закон "Об обращении лекарственных средств", когда еще только-только вводилось регулирование цен на лекарства из перечня жизненно важных, главной задачей было удержать их удорожание. В законе был прописан только порядок, как устанавливается цена на препарат, как она регистрируется, как в дальнейшем проводится ее индексация. Тогда даже предположить сложно было, что когда-нибудь нам может понадобиться прописать механизм снижения цены. Теперь, когда мы уже не так зависимы от импортных лекарств, как раньше, когда на российский рынок выводятся воспроизведенные лекарственные препараты, так называемые дженерики, и цена на них ниже, чем на оригинальные препараты, теперь мы можем предложить производителям пересмотреть отпускную цену и перерегистрировать ее», – отметила .

По ее словам, на последнем заседании правительства одобрен законопроект, который позволит в некоторых случаях перерегистрировать цену на лекарства из перечня ЖНВЛП в сторону снижения. Документ уже внесен в Госдуму и вице-премьер рассчитывает, что он должен вступить в силу в 2019-2020 гг.