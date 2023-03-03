Telegram-каналы для врачей оказались популярнее журналов

Российские медицинские порталы пользуются среди врачей наибольшей популярностью в качестве источника информации. Их читают 61,5% опрошенных медиков, пишет «Медицинский вестник». Специалисты отдают предпочтение четырем ресурсам – Medvestnik, Vademecum, «Врачи РФ» и «Русский медицинский журнал». К таким выводам пришла группа компаний Ersta. Она провела опрос среди 500 сотрудников клиник АО «Медицина», REMEDI, Biogena, Verba Mayr, «Ланцет», Bosco и др.

На втором месте по популярности оказались подкасты и видео на Youtube (51,3%). В тройку лидеров попали также профильные telegram-каналы и блоги – их читает почти каждый второй опрошенный (48,7%). Среди популярных новостных telegram-каналов о медицине в исследовании назывались «Медицинская Россия» и официальный канал Минздрава России. Высокий интерес наблюдается также к узкопрофильным локальным медицинским сообществам в Telegram: «Atlas.Генетика», «Как сказать», Deep Mind и «Нутрициолог в России».

Немного отстают от них иностранные специализированные порталы (46,2%). В числе самых популярных — PubMed, Mayo Clinic и The British Medical Journal. Профильные газеты и журналы читают 38,5% респондентов.

Больше всего из тематики врачей интересуют материалы про инновации в медицине (82,1% респондентов). На втором и третьем — статьи и новости на тему питания и здорового образа жизни (56,4%) и о психологическом здоровье (46,2%). Отраслевые новости интересуют только 35,9%.

Каждый третий опрошенный рассказал, что следит за одним-тремя блогами коллег (33,3%). Еще 28,2% сообщили, что «периодически просматривают информацию в блогах врачей, но ни за кем не следят активно», а 43,6% — что «редко следят за блогами врачей» или «никогда не читают информацию у врачей-блогеров». Сами активно ведут профессиональную страницу или блог только 5,1% респондентов.