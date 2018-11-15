Терапевты рассмотрели инновационные подходы к лечению пациентов с респираторными заболеваниями

В рамках конгресса при поддержке компании «Материа Медика Холдинг» прошел симпозиум «Профессиональная защита врача при работе с «трудным пациентом». Реалии настоящего времени». Приветствовала участников председатель симпозиума, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. В докладе «Обзор клинических рекомендаций по лечению ОРВИ» она провела обзор существующих рекомендаций, отметила их неполное соответствие сегодняшним тенденциям, подчеркнув необходимость разработки новых клинических рекомендаций по лечению ОРВИ и гриппа у пациентов с коморбидной патологией.

В этом аспекте активно обсуждались инновационные подходы к лечению пациентов с респираторными заболеваниями. В докладе «Кашель − значимая междисциплинарная проблема» доктор медицинских наук, главный пульмонолог Минобороны РФ, главный пульмонолог ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко» Андрей Зайцев осветил значимость проблемы кашля, его виды, причины возникновения, сложности ведения пациента с кашлем – нерациональная антибактериальная, противокашлевая терапия и отсутствие алгоритмов/протоколов ведения больных с хроническим кашлем. Особое место докладчик уделил возможностям использования релиз-активных препаратов, в частности, «Ренгалина» для лечения сухого и влажного кашля.

Участникам симпозиума были представлены механизмы действия этого комплексного препарата, содержащего релиз-активные антитела к брадикинину, гистамину и морфину; обширная доказательная база препарата. По словам профессора Алексея Глазунова, препарат снижает тяжесть дневного и ночного кашля уже с первого дня приема.

Профессор Глазунов отметил, что по результатам Всероссийской наблюдательной программы, в которой приняли участие более 1500 врачей и 35000 пациентов, сделаны выводы о высокой клинической эффективности препарата: у взрослых с кашлем уже к 3-му дню лечения отмечалось снижение среднего бала тяжести кашля в 1,6 раза, а также снижение выраженности аускультативных изменений в легких на 21%.