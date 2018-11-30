Teva переводит штаб-квартиру в Тель-Авив

11:07
17 декабря 2018

Илья Дугин

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Крупнейший в мире производитель дженериков – израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries («Тева Фармасьютикал Индастриз») объявила о переводе своей штаб-квартиры из города Петах-Тиква в Тель-Авив в рамках глобальной реструктуризации бизнеса, сообщает Reuters.

Как отметили в компании, этот шаг станет эффективной и экономичной мерой, которая позволит достичь значительного сокращения издержек.  

Teva проводит глобальную реструктуризацию бизнеса уже в течение года, направленную на снижение долгового времени.  В рамках реструктуризации компания сокращает рабочие места, закрывает предприятия и объединяет подразделения.  

Ожидается, что штаб-квартира Teva переедет в  Тель-Авив в середине 2020 г.

Компании
Teva

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