Teva переводит штаб-квартиру в Тель-Авив

Крупнейший в мире производитель дженериков – израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries («Тева Фармасьютикал Индастриз») объявила о переводе своей штаб-квартиры из города Петах-Тиква в Тель-Авив в рамках глобальной реструктуризации бизнеса, сообщает Reuters.
Как отметили в компании, этот шаг станет эффективной и экономичной мерой, которая позволит достичь значительного сокращения издержек.
Teva проводит глобальную реструктуризацию бизнеса уже в течение года, направленную на снижение долгового времени. В рамках реструктуризации компания сокращает рабочие места, закрывает предприятия и объединяет подразделения.
Ожидается, что штаб-квартира Teva переедет в Тель-Авив в середине 2020 г.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0