Teva переводит штаб-квартиру в Тель-Авив

Как отметили в компании, этот шаг станет эффективной и экономичной мерой, которая позволит достичь значительного сокращения издержек.

Teva проводит глобальную реструктуризацию бизнеса уже в течение года, направленную на снижение долгового времени. В рамках реструктуризации компания сокращает рабочие места, закрывает предприятия и объединяет подразделения.

Ожидается, что штаб-квартира Teva переедет в Тель-Авив в середине 2020 г.