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Teva рассматривает возможность...

Teva рассматривает возможность продажи занимающегося АФИ подразделения

10.07.2023
12:36
Николай Соколов
СМИ сообщают, что Teva рассматривает возможность продажи своего бизнеса по производству активных фармацевтических ингредиентов в связи со сменой стратегии.

Израильский производитель Teva нанял консультантов, чтобы оценить интерес рынка к своему подразделению, занимающемуся активными фармингредиентами (АФИ). Компания хочет продать этот бизнес примерно за 2 млрд долл., сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В подразделении Teva, занимающемся АФИ, работают около 4 тыс. человек на 14 производственных площадках по всему миру. Они производят около 350 продуктов. Продажи АФИ упали в первом квартале на 27% до 132 млн долл., а подразделение сообщило о падении выручки на 9% до 675 млн долл. в 2022 году.

В мае этого года Teva объявила о стратегии «разворота к росту». Компания сообщила, что рассматривает возможность выделить из своего состава бизнес по производству АФИ. Этот шаг был обусловлен стремлением компании занять большую долю на рынке АФИ, который растет на 6% в год.

«Мы стремимся организовать отдельный бизнес с внимательной командой, преследующей одну цель — развивать этот бизнес и максимально использовать его возможности», — заявил инвесторам генеральный директор Teva Ричард Фрэнсис.

Фрэнсис занял пост генерального директора компании в январе. Под его руководством Teva пересматривает свою стратегию, и в течение нескольких лет планирует сконцентрироваться на исследованиях и разработках. Также компания сократит количество низкорентабельных дженериков, которые уже производят другие производители.

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