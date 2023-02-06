Teva вслед за AbbVie покинула отраслевую группу PhRMA

Teva сообщила о том, что выходит из отраслевой торговой группы Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). Об этом сообщает Endpoints News.

Компания не объяснила причину такого решения. В комментарии для Endpoints Teva сообщила, что ежегодно проверяет «эффективность членства в таких организациях и консультаций с ними, чтобы удостовериться в обоснованности своих инвестиций».

В декабре прошлого года AbbVie отказалась от членства в PhRMA и другой отраслевой группе — Biotechnology Innovation Organization (BIO), а также в ассоциации руководителей Business Roundtable. Решение AbbVie выйти из PhRMA было принято после крупного поражения лоббистов в американском Конгрессе летом 2022 года, пишет Endpoints.

Законодатели приняли так называемый Закон о снижении инфляции. Он дает право представителям американской государственной страховой программы Medicare принимать участие в формировании цен на ряд самых популярных препаратов. Лоббисты PhRMA сопротивлялись этому закону в течение более чем десяти лет.

Несколько производителей остановили разработку новых препаратов, ссылаясь на этот закон. К примеру, Alnylam отменила испытание III фазы для препарата Amvuttra при болезни Штаргардта, а Eli Lilly остановила испытания кандидатного препарата от рака на ранней стадии.