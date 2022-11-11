Thermo Fisher Scientific подала заявление о ликвидации в России

Российская дочка американского производителя научного оборудования, реагентов и расходных материалов Thermo Fisher Scientific АО «Термо Фишер Сайентифик» подала заявление о ликвидации юридического лица. Такая информация содержится в ЕГРЮЛ. Заявление подано в Межрайонную инспекцию ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 10 ноября.

Thermo Fisher Scientific — это ведущий производитель лабораторного оборудования и расходных материалов для диагностики и научных исследований в различных областях биологии, медицины и промышленности. АО «Термо Фишер Сайентифик» является официальным представительством Thermo Fisher Scientific в России. По данным СПАРК, выручка компании в 2021 году составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 322 млн руб. Генеральный директор — Роман Пушкарев.

В марте Thermo Fisher Scientific сообщила о приостановке продаж и производства в России. В мае стало известно, что в России могут исчезнуть тесты на генетические поломки и онкозаболевания. Лаборатории сообщили о риске остановки FISH-исследований. Причиной тогда назывался уход из страны Thermo Fisher Scientific.

В частности, компания поставляла на отечественный рынок средства дозирования для лабораторий. На рынке были два основных производителя — Thermo Fisher Scientific и Sartorius. После ухода первой с рынка количество заказов на дозаторы у Sartorius выросло многократно, сообщил «ФВ» генеральный директор Группы компаний «Юнимед» Александр Шибанов.

Серьезных проблем с поставкой этих медизделий он не ожидает. «Сложности возникнут с секвенаторами Thermo Fisher Scientific: теперь, из-за прекращения поставок реагентов, эти дорогие приборы стали просто мебелью», — говорит Шибанов.

Компания, в частности, работала с крупными научными лабораториями. «Проблемы с приборами Thermo Fisher Scientific ожидаются серьезные», — считает Александр Шибанов.

Это уже не первый случай ухода иностранной фармкомпании с российского рынка. В марте американская Eli Lilly сообщила о приостановке экспорта неосновных лекарств. В апреле британский производитель лекарств и бытовой химии Reckitt Benckiser Group Plc объявил о начале процесса передачи права собственности на свой российский бизнес.

Также в мае стало известно, что американская BMS продает российский бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе компании Swixx BioPharma. В том же месяце о прекращении поставок в Россию объявили японские компании Daiichi Sankyo и Eiken Chemical, объяснив свое решение сбоями в логистике и платежной системе. Другие крупные западные фармкомпании заявили о прекращении маркетинговой активности и остановке клинических испытаний.

На этой неделе источники «ФВ» на рынке сообщили, что российский офис GSK сокращает штат сотрудников. Работникам предложили уволиться с выплатой компенсации. В пресс-службе компании сообщили, что меняется операционная модель в стране и остановлены все промоционные активности. В связи с этим обсуждается вопрос о добровольном прекращении трудовых отношений по соглашению сторон.