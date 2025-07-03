Torrent Pharma заключила крупнейшую сделку в истории индийской фарминдустрии

Torrent Pharmaceuticals приобрела контрольный пакет акций индийской фармацевтической компании J.B. Chemicals and Pharmaceuticals у инвестиционного фонда KKR за 119 млрд рупий (1,4 млрд долл.). Об этом говорится в пресс-релизе.

Это крупнейшая сделка в истории индийской фармацевтической отрасли. Torrent Pharma будет принадлежать доля в 46,39%. Впоследствии производитель сможет выкупить еще 26% ценных бумаг J.B. Pharma по заранее оговоренной цене. Общая рыночная стоимость поглощенной компании оценивается в 257 млрд рупий (3 млрд долл.).

J.B. Pharma — лидер на рынке средств для лечения гипертонии (шесть торговых наименований), чья продукция также представлена в России и ЮАР. Компания владеет одним из крупнейших заводов в Индии, который специализируется на контрактном выпуске различных медикаментов, в особенности лекарственных леденцов. В 2023 году она приобрела у швейцарского фармгиганта Novartis права на ряд препаратов от болезней глаз за 116 млн долл.

Torrent Pharmaceuticals занимает ведущие позиции в сегменте лекарств против заболеваний сердца, желудка и центральной нервной системы. Из восьми принадлежащих ей производственных объектов пять прошли проверку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).