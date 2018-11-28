Три фармкомпании стали лидерами рейтинга лучших работодателей России

В конце ноября в Москве были официально объявлены итоги рейтинга Aon Hewitt и AXES Management «Лучшие работодатели России 2018». В число победителей вошли фармацевтические компании: Servier, AbbVie, «Эгис-Рус».
Компании получили сертификаты международного уровня от мирового лидера в области HR-консалтинга Aon Hewitt и ее российского партнера AXES Management.
Согласно методологии Aon сертификат Best Employers получает компания, у которой самые вовлеченные сотрудники, которые стремятся работать как можно лучше для достижения целей компании.
Причем оценку работодателям дают сами сотрудники – путем участия в глубинном анкетировании.
Компания оценивается по таким критериям, как: вовлеченность работников, их доверие руководству и эффективность, бренд работодателя, а также устойчивость развития и согласованность стратегии.
В итоге лидерами исследования стали: Госкорпорация «Росатом», Servier, «Либерти Страхование», AbbVie, InterContinental Hotels Group, «М.Видео», PERI, «Эгис-Рус».
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