Три фармкомпании стали лидерами рейтинга лучших работодателей России

Компании получили сертификаты международного уровня от мирового лидера в области HR-консалтинга Aon Hewitt и ее российского партнера AXES Management.

Согласно методологии Aon сертификат Best Employers получает компания, у которой самые вовлеченные сотрудники, которые стремятся работать как можно лучше для достижения целей компании.

Причем оценку работодателям дают сами сотрудники – путем участия в глубинном анкетировании.

Компания оценивается по таким критериям, как: вовлеченность работников, их доверие руководству и эффективность, бренд работодателя, а также устойчивость развития и согласованность стратегии.

В итоге лидерами исследования стали: Госкорпорация «Росатом», Servier, «Либерти Страхование», AbbVie, InterContinental Hotels Group, «М.Видео», PERI, «Эгис-Рус».



