Три фармкомпании стали лидерами рейтинга лучших работодателей России

08:56
7 декабря 2018

Елена Григорьева

747

В конце ноября в Москве были официально объявлены итоги рейтинга Aon Hewitt и AXES Management «Лучшие работодатели России 2018». В число победителей вошли фармацевтические компании: Servier, AbbVie, «Эгис-Рус».

Компании получили сертификаты международного уровня от мирового лидера в области HR-консалтинга Aon Hewitt и ее российского партнера AXES Management.

Согласно методологии Aon сертификат Best Employers получает компания, у которой самые вовлеченные сотрудники, которые стремятся работать как можно лучше для достижения целей компании.

Причем оценку работодателям дают сами сотрудники – путем участия в глубинном анкетировании.

Компания оценивается по таким критериям, как: вовлеченность работников, их доверие руководству и эффективность, бренд работодателя, а также устойчивость развития и согласованность стратегии.

В итоге лидерами исследования стали:  Госкорпорация «Росатом», Servier, «Либерти Страхование», AbbVie, InterContinental Hotels Group,  «М.Видео», PERI, «Эгис-Рус».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
28.11.2018
Более 65% российских провизоров и фармацевтов против появления в аптеках дополнительных услуг
22.11.2018
Более половины сотрудников фармотрасли рассказали о повышении зарплаты в 2018 году
16.11.2018
Показатель конкуренции за рабочие места в фармацевтике – полтора человека на место
Популярное
05.12.2018
Росздравнадзор изымает из обращения препараты, содержащие валсартан производства «Майлен Лабораториз»
7075
04.12.2018
«7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
3773
04.12.2018
Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики
3732
01.12.2018
«СИА Интернейшнл ЛТД» окончательно перешла к «Магниту»
3019
05.12.2018
Эксперт: два крупнейших дистрибьютора активно занимают розничный рынок
23612