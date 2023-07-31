Три препарата «Материа Медика Холдинга» получили международную фармацевтическую премию

Победителем в номинации «Препарат выбора для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей» признан «Анаферон детский», «Ренгалин» опередил конкурентов в номинации «Препарат выбора для лечения сухого и влажного кашля взрослых и детей с трех лет», а «Лучшим препаратом для лечения расстройств развития учебных навыков у детей» стал «Тенотен детский».

Препараты «Материа Медика Холдинга» и ранее получали премию «Зеленый Крест»: помимо «Тенотена» и «Ренгалина» лучшими в своих номинациях признавались «Эргоферон», «Рафамин» и «Афалаза». Кроме того, в прошлом году специалисты аптечного сообщества признали «Материа Медика Холдинг» компанией года и лидером в производстве инновационных лекарственных препаратов.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Санкт-Петербурге в рамках XI конференции «Зеленый Крест», в которой приняли участие более 350 менеджеров аптечных сетей, фармацевтических компаний и дистрибьюторов со всей России.

Премия «Зеленый Крест» — фармацевтическая аптечная премия, получившая признание и заслужившая высокое доверие аптечного сообщества, фармкомпаний и населения. В голосовании и определении победителей премии приняли участие около 1200 членов экспертного совета — руководителей и ведущих менеджеров аптечных сетей, дистрибьюторов, фармацевтических и аналитических компаний, компаний электронной коммерции, образовательных учреждений, профессиональных объединений и СМИ, что делает премию «Зеленый Крест» одной из самых представительных в стране.

Материал партнера: «Материа Медика Холдинг»