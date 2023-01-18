У Минпромторга запросили информацию о наличии антибиотиков в регионах

Зам. руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила запрос главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить информацию о наличии или отсутствии дефицита лекарств, на которые сейчас повышен спрос. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию письма депутата.

По ее словам, последние несколько месяцев СМИ и должностные лица субъектов России фиксируют случаи дефицита в аптеках антибиотиков широкого спектра действий. В частности, сообщается, что перебои поставок возникли с препаратами «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав», «Панклав» и другими лекарственными средствами.

В документе отмечается, что дефицит детских антибиотиков зафиксирован в Белгородской области. Аналогичные случаи наблюдаются в Тюменской, Челябинской и других областях. Также Авксентьева попросила в случае наличия дефицита предоставить информацию о причинах его возникновения и предпринимаемых действиях для его устранения.

На прошлой неделе Росздравнадзор сообщил, что из-за повышенного спроса на отдельные лекарственные средства могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки. Это связанно с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом, по словам зам. главы Минздрава Сергея Глаголева, ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сети стабильная. Отсутствие отдельных торговых наименований в период повышенного спроса носит кратковременный характер, заверил он.

В декабре ВОЗ сообщила о нехватке в мире антибиотиков. Так, дефицит наблюдается в США, Канаде и большинстве стран Евросоюза. Организация связала это с ростом количества инфекционных заболеваний после отмены коронавирусных ограничений. В числе основных причин дефицита назывались снижение спроса на антибиотики во время пандемии COVID-19, разрыв цепочек поставок и рост цен на энергоносители, который отражается на прибыли производителей.