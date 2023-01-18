Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
У Минпромторга запросили...

У Минпромторга запросили информацию о наличии антибиотиков в регионах

18.01.2023
15:40
Артем Косенок

Депутат Госдумы направила запрос в Минпромторг, чтобы предоставили информацию о возможном дефиците лекарств, на которые сейчас повышен спрос. Ранее СМИ писали, что в регионах фиксируют нехватку антибиотиков.  

Зам. руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила запрос главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой предоставить информацию о наличии или отсутствии дефицита лекарств, на которые сейчас повышен спрос. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию письма депутата.

По ее словам, последние несколько месяцев СМИ и должностные лица субъектов России фиксируют случаи дефицита в аптеках антибиотиков широкого спектра действий. В частности, сообщается, что перебои поставок возникли с препаратами «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав», «Панклав» и другими лекарственными средствами.

В документе отмечается, что дефицит детских антибиотиков зафиксирован в Белгородской области. Аналогичные случаи наблюдаются в Тюменской, Челябинской и других областях. Также Авксентьева попросила в случае наличия дефицита предоставить информацию о причинах его возникновения и предпринимаемых действиях для его устранения.

На прошлой неделе Росздравнадзор сообщил, что из-за повышенного спроса на отдельные лекарственные средства могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки. Это связанно с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом, по словам зам. главы Минздрава Сергея Глаголева, ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сети стабильная. Отсутствие отдельных торговых наименований в период повышенного спроса носит кратковременный характер, заверил он. 

В декабре ВОЗ сообщила о нехватке в мире антибиотиков. Так, дефицит наблюдается в США, Канаде и большинстве стран Евросоюза. Организация связала это с ростом количества инфекционных заболеваний после отмены коронавирусных ограничений. В числе основных причин дефицита назывались снижение спроса на антибиотики во время пандемии COVID-19, разрыв цепочек поставок и рост цен на энергоносители, который отражается на прибыли производителей.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.