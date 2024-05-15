У екатеринбургской аптечной сети «Радуга» сменился собственник

ООО «Аптечная сеть «Радуга» (Екатеринбург), принадлежавшая предпринимателю и депутату областного Законодательного собрания Александру Серебренникову, сменила собственника, но продолжает работать под прежним брендом. Теперь сеть из 45 точек и одноименный интернет-магазин будет развивать ГК «Витана» (Новосибирск). Ранее компания приобрела еще одну АС в Свердловской области — «Благодар» (17 аптек). Об этом «ФВ» сообщили в УК «Радуга», которая сохранила свое оптовое подразделение. Сумма сделки не разглашается.

АС была одним из немногих частных фармпредприятий в стране, которое занималось «льготой» и имело отделы отпуска препаратов, подлежащих ПКУ, рассказывала журналу «Аптекарь» в 2023 году директор аптечной сети Анна Клименко.

«В рознице 65% рынка занимают федеральные аптечные сети, — отмечала Клименко. — С ними сложно конкурировать, но варианта два. Первый: либо ты будешь выживать на низкой маржинальности, оптимизируя свои затраты, либо есть второй путь: закрыться».

Оборот аптечной сети «Радуга» за 2023 год составил 554 млн руб., а в среднем на аптеку не достигал 1 млн руб. Низкие финансовые показатели и стали причиной продажи розничного бизнеса, подтвердили в компании.

Теперь УК «Радуга» сфокусируется на оптовых продажах, регистрации импортных медицинских изделий и производстве СТМ, сообщил «ФВ» заместитель директора УК «Радуга» Алексей Панаит. Производство находится на стадии разработки, речь идет о нескольких видах изделий медицинского назначения.

Согласно данным СПАРК, ООО «Витана» было зарегистрировано в декабре 2003 года в Новосибирске. Совладельцами компании являются Роман Курбетьев и Евгений Кузнецов. Выручка от продажи в 2023 году составила 56,5 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн руб. Сегодня ГК владеет 82 аптеками в нескольких регионах.