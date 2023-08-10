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У сети ветеринарных...

У сети ветеринарных клиник «Инвитро» сменился владелец

10.08.2023
15:31
Артем Косенок
Сеть ветеринарных клиник Vet Union перешла Дмитрию Кокину. Он также получил доли в медиапроектах «Инвитро».  
Фото: vetunion.ru

Единственным владельцем ООО «Вет Юнион» (операционной компании сети ветклиник Vet Union, входящей в «Инвитро») стал Дмитрий Кокин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Кокин через ООО «Симпл» владеет 51% в компаниии «А-Телематика», которая разрабатывает и поставляет оборудование для РЖД.

Кокину также перешли 74,9% в компании «Проактив Информ», управлявшей медицинским интернет-телеканалом Med2Med и другими медиапроектами «Инвитро». Регистрация этих СМИ прекращена Роскомнадзором по решению учредителей. Также он стал владельцем 76% в компании «Раритас Тера». Оставшиеся доли в этих структурах перешли Роману Мирончику. Связаться с Мирончиком и Кокиным изданию не удалось.

В июле сообщалось, что основатель «Инвитро» Александр Островский покинул компанию, а основным владельцем головной структуры «Инвитро», развивающей также одноименную сеть медицинских лабораторий, стал Мирончик. В августе головной структурой компании стала основанная им «Холдинговая компания «Инвитро». Сейчас данные об учредителях скрыты.

Компания Vet Union была создана в 2016 году. Сеть объединяет три ветклиники и лабораторный комплекс для животных. По данным сервиса СПАРК, в 2022 году выручка компании составила 494,4 млн руб., а убыток — 22 млн руб. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает текущую стоимость сети в 200–250 млн руб.

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