У сети ветеринарных клиник «Инвитро» сменился владелец

Единственным владельцем ООО «Вет Юнион» (операционной компании сети ветклиник Vet Union, входящей в «Инвитро») стал Дмитрий Кокин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Кокин через ООО «Симпл» владеет 51% в компаниии «А-Телематика», которая разрабатывает и поставляет оборудование для РЖД.

Кокину также перешли 74,9% в компании «Проактив Информ», управлявшей медицинским интернет-телеканалом Med2Med и другими медиапроектами «Инвитро». Регистрация этих СМИ прекращена Роскомнадзором по решению учредителей. Также он стал владельцем 76% в компании «Раритас Тера». Оставшиеся доли в этих структурах перешли Роману Мирончику. Связаться с Мирончиком и Кокиным изданию не удалось.

В июле сообщалось, что основатель «Инвитро» Александр Островский покинул компанию, а основным владельцем головной структуры «Инвитро», развивающей также одноименную сеть медицинских лабораторий, стал Мирончик. В августе головной структурой компании стала основанная им «Холдинговая компания «Инвитро». Сейчас данные об учредителях скрыты.