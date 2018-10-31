У вакцины нет национальности

Всех и каждого

«Круглый стол» собрал так называемый материнско-детский блок – акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров. При этом формат телемоста позволил поучаствовать в обсуждении не только московским медработникам и организаторам здравоохранения, но и региональным. На прямой связи были Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Воронеж, Чебоксары.

В связи с приближающимся эпидсезоном гриппа проблема вакцинации беременных женщин стала одной из главных тем «круглого стола». По данным Роспотребнадзора, охват вакцинацией против гриппа беременных в эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. составил 9,3%, именно тогда бушевал грипп А/H1N1 («свиной» грипп), который унес жизни восьми беременных женщин на разных сроках. Все они были не вакцинированы. В последующие эпидсезоны ситуация с охватом иммунизацией будущих мам не улучшилась: в 2016-2017 гг. охват составил 7,5%, в 2017-2018 гг. – 9,8%.

Во многом этому способствует недостаток знания медицинских работников. Так, опрос медработников Санкт-Петербурга в 2016 г. показал, что подавляющее количество врачей знают об опасных осложнениях гриппа во время беременности для матери и ребенка, но только 33% респондентов рекомендовали своим пациенткам прививку от гриппа.

Такая ситуация, по мнению президента Европейской педиатрической ассоциации, председателя исполкома Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, могла возникнуть из-за того, что со временем подходы к вакцинации беременных от гриппа менялись. Изначально рекомендовалось начинать иммунизацию с третьего семестра беременности, потом – со второго, сейчас формулировка такова – вне зависимости от срока беременности женщине надо предложить прививку.

По словам Лейлы Намазовой-Барановой, это положение зафиксировано как в российских клинических рекомендациях, так и в международных. Но, похоже, об этом известно не всем медработникам.

«Совсем недавно по заданию Минздрава мы анализировали заявки регионов на получение противогриппозной вакцины и столкнулись с тем, что в некоторых регионах искусственным путем высчитывается количество беременных, которые войдут в эпидемиологический период в третьем триместре и на них и заказываются вакцины. Хотя на самом деле мы должны прививать беременных в любом триместре», – рассказала она.

А между тем, обратила внимание эксперт, только прививка против гриппа, сделанная беременной женщине, позволяет защитить младенца до шести месяцев от часто смертельной для него инфекции.

Вакцина без географии

Однако разъяснительную работу надо вести не только в плане необходимости прививки, но также следует рассказывать о качестве применяемых вакцин. В ходе экспресс-голосования мнения участников «круглого стола» разделились. Мужчины в основном голосовали за вакцины европейского производства, а женщины были не против отечественного препарата.

«Это яркий пример того, как миф перекликается с привычкой, – прокомментировала ситуацию Лейла Намазова-Баранова. – Самое главное иметь данные по безопасности и эффективности вакцины. Именно на это должны обращать внимание беременные женщины».

Советник генерального директора по науке АО «Нацимбио» Антон Катлинский отметил, что не стоит делить вакцины по национальному или географическому признаку, ведь есть международные стандарты и весь развитый мир, к которому, безусловно, относится и Россия, им следует. «Именно стандарты на всех этапах создания иммунобиологического препарата: от разработки, лабораторных исследований, клинических испытаний и до производства – обеспечивают одинаковое качество препарата, произведен ли он в нашей стране или за рубежом», – сказал он.

Антон Катлинский добавил, что необходимо избавляться от архаичного взгляда на вещи. Ну а то, что Россия предпочитает вакцины отечественного производства, по его словам, обусловлено экономическими причинами. Спрос на продукцию российских предприятий обеспечивает рабочие места для граждан, а также сбор налогов.

Эксперты обсудили еще один миф – вакцины не безопасны, так как в их составе присутствуют опасные вещества. Антон Катлинский рассказал, что сейчас используются инактивированные вакцины, которые не содержат живых вирусов, а все вспомогательные вещества содержатся в безопасных дозах. Технологии сегодня таковы, что позволяют на финальной стадии избавиться от любых технологических добавок, которые используются в процессе производства.

Во время обсуждения возник вопрос: кто должен принимать решение о прививке? По закону, это право женщины. Однако, по словам Лейлы Намазовой-Барановой, в идеале люди должны слушать медработников, должна быть рекомендация врача, наблюдающего беременную женщину. Именно врач как квалифицированный специалист может развенчать мифы, рассказать о необходимости прививки, а также аргументировано объяснить, что такое качественная вакцина. Поэтому участники «круглого стола» сошлись во мнении, что именно профессиональное сообщество сможет изменить ситуацию, и постепенно охват вакцинацией беременных женщин будет расти.