УФАС против назначения ГАУ «ФармМедТех Осетии» эксклюзивным поставщиком лекарств

08:55
22 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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Северо-Осетинское УФАС возражает против принятия закона «О полномочиях государственного учреждения РСО-Алания по осуществлению функций единственного поставщика», который был принят Парламентом РСО-Алания в первом чтении.

«До рассмотрения проекта в первом чтении мы направляли свое заключение в профильный комитет  парламента, в котором указывали, что возложение функций единственного поставщика лекарственных препаратов на государственное автономное учреждение выведет процедуру закупки лекарственных препаратов из сферы регулирования 44-ФЗ, что может привести к ограничению конкуренции на товарным рынке обращения ЛС, – рассказал «ФВ» руководитель Северо-Осетинского УФАС России Роман Плиев. – В таком случае закупка лекарственных препаратов  для нужд  большинства лечебных учреждений РСО-Алания будет проводиться в порядке, определенном 223-ФЗ, то есть на основании положения о закупках, утверждаемого самим учреждением. Если закон все же примут, то управление, вероятно, будет обращаться в суд с требованием об его отмене».

Напомним, что в ходе недавнего совещания, посвященного повышению эффективности системы лекарственного обеспечения россиян, президент страны Владимир Путин коснулся «негативной практики», когда власти регионов назначают единственных поставщиков лекарственных препаратов, игнорируя принципы конкуренции. Он подчеркнул, что «такие предприятия очень часто злоупотребляют монопольным положением на рынке, что приводит к завышению цены, уменьшению количества лекарств и количества людей, их получающих» и четко дал понять, что этому надо положить конец.

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