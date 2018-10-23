УФАС требует приостановить исполнение контрактов, заключенных без торгов с ГП НО «НОФ»

Судебные иски стали продолжением рассмотрения УФАС жалоб ООО «Ариал» и ООО «Орос Групп» на действия ГБУЗ Нижегородской области «Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района» и «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района» Нижнего Новгорода при организации упомянутых закупок. Заявители были недовольны тем обстоятельством, что ЛПУ проводили торги в соответствии с региональным законом № 1-3, который наделил НОФ эксклюзивным правом поставок ЛС и медицинских изделий в учреждения, подведомственные областному Минздраву.

Все это время УФАС настаивало на том, что данный региональный нормативно-правовой акт противоречит федеральному закону «О защите конкуренции». С выводами антимонопольного органа не согласился Нижегородский областной суд. Он отказался признать спорный документ недействующим, придя к выводу, что депутаты Заксобрания действовали в рамках своих полномочий. В июне 2016 года судебная коллегия по административным спорам Верховного суда России оставила вердикт без изменения, однако в тексте ее определения упоминается, что исключение составляют закупки ЛПУ, производимые за счет федерального бюджета. То есть закупать напрямую у «НОФ» допустимо лишь в случаях, когда это расходы областной казны. И детская больница, и детская поликлиника, по мнению УФАС, не соблюли это ограничение. К тому же в извещениях о торгах неверно указана информация о количестве товара, отсутствуют его характеристики.

Признав жалобы ООО «Ариал» и ООО «Орос Групп» обоснованными, УФАС тем не менее не выдавал медицинским учреждениям предписание об устранении нарушений, поскольку контракты уже были заключены. Однако теперь одновременно с исковыми заявлениями антимонопольный орган ходатайствует о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать действия по их исполнению до рассмотрения судебного иска по существу.

Арбитражный суд Нижегородской области это ходатайство отклонил, приняв во внимание возможные последствия, как то нарушение прав пациентов поликлиники и больницы.