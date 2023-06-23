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Участковым больницам хотят...

Участковым больницам хотят разрешить розничную продажу лекарств

23.06.2023
15:25
Артем Косенок
Совет Федерации и Госдума предложили разрешить участковым больницам розничную продажу лекарственных средств. Сенаторы и депутаты разработали соответствующий документ. Минздрав поддержал такую инициативу.  
Фото: council.gov.ru

Участковые больницы необходимо наделить правом розничной продажи препаратов. Об этом заявил в ходе совещания в Совете Федерации с представителями Минздрава член Комитета СФ по социальной политике Сергей Горняков. На нем обсуждалась законодательная инициатива об обеспечении доступности лекарственных препаратов в сельских населенных пунктах.

«Во многих регионах страны есть сельские населенные пункты, где отсутствуют аптеки, и жители лишены возможности приобретения лекарств. Например, в Волгоградской области таких населенных пунктов 26, суммарно там проживает 24 тысячи человек», — отметил он.

По словам Горнякова, такое нововведение сделает лекарства доступными для людей в сельской местности. Соответствующий документ уже разработан группой сенаторов и депутатов Госдумы. В свою очередь представители Минздрава поддержали позицию сенаторов. Участники совещания договорились разработать «дорожную карту» для эффективного решения затронутых вопросов.

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