Участники фармрынка изучили возможности бизнес-игр для развития персонала

Вступив в игру, участники быстро разобрались с правилами, продемонстрировали хорошие лидерские качества, аналитические способности, умение коммуницировать, словом, все то, что определяет компетентностный профиль команды. Помимо удовольствия от игры, они получили полезные инсайты, включая понимание, для развития каких компетенций можно использовать бизнес-игры.

Как отметил генеральный директор компании «ФармГалактика» Станислав Овчинников, у любой деловой игры самый полезный этап, это когда в финале участники с помощью профессионального тренера анализируют свои сильные и слабые стороны и определяют зоны развития.

«За метафорой игры это не всем сразу видно, – отметил эксперт. – Не всегда можно понять, на оценку каких компетенций направлена игра. А с помощью технологичного обсуждения эти компетенции можно осознать. И, самое главное – грамотно выстроенное обсуждение позволяет сформировать мотивацию на дальнейшее развитие сотрудников. После этого очень хорошо уже входить в классический тренинговый процесс по развитию компетенций».

Обсуждение того, что сделала команда хорошо, чтобы достичь результата, а что нужно было сделать лучше, чтобы добиться большего, должен вести профессиональный тренер, который выступает здесь скорее как наставник, подчеркнул Станислав Овчинников.

По его мнению, типичная ошибка организаторов бизнес-игр, это когда этап обсуждения не проводится. Другая ошибка, когда на старте организаторы не до конца понимают цели игры. Игру следует адаптировать под определенные бизнес-задачи.

«Если на старте игру не донастроить, она пройдет менее эффективно – и возврат инвестиций будет меньше», – отметил Станислав Овчинников.