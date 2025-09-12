Участники отрасли отметили серьезный дефицит специалистов производственного профиля

Каждая четвертая фармкомпания испытывает серьезный дефицит специалистов (более 50%). Треть опрошенных оценивают уровень нехватки специалистов в 20%, а каждый пятый — в 30%. Такие данные на XVIII конференции «PROекции Будущего» представила исполнительный директор Евразийской академии надлежащих практик, модератор сессии «Какие кадры нужны фарме» Ирина Спичак, передает корреспондент «ФВ».

По мнению большинства опрошенных, особенно остро не хватает специалистов:

системы качества (62% респондентов),

производственной сферы (58%),

технологической (52%),

проектной (31%),

инженерной (28%).

Каждый пятый указал на дефицит IT-специалистов.

TOP5 приоритетных сфер компетенций специалиста будущего, по мнению руководителей производственных фармкомпаний:

управление большими данными,

цифровизация,

биотехнологии/клеточная инженерия,

автоматизация и роботизация,

фарминжиниринг.

Специалисты проходят учебу недостаточно часто: половина опрошенных делают это раз в год.

В 80% случаев компании берут расходы на обучение на себя. Лишь 17% опрошенных ответили, что компания не выделяет ни рубля в год на их обучение. Без малого 40% назвали сумму до 100 тыс. руб., каждый пятый — свыше 100 тыс. руб. 65% респондентов сами инвестируют в свое обучение. Треть расходует до 35 тыс. руб. в год, 3% — до 100 тыс. руб., 13% — свыше 100 тыс. руб. 44% не тратят личные средства на учебу.

«Это не статистика, а тенденции, — прокомментировала итоги опроса Спичак. — Как мы видим, дефицит кадров в фармпромышленности остается и будет усугубляться, особенно в разрезе технологичных высококвалифицированных специалистов».

Опрос проводился в telegram-каналах Евразийской Академии надлежащих практик и конференции «PROекции Будущего». В нем приняли участие порядка 120 человек.