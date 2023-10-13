Учебным заведениям разрешили использовать биометрию при дистанционном обучении

Правительство утвердило правила применения учебными заведениями дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Теперь они могут использовать биометрическую идентификацию учащихся при итоговой и промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости. Соответствующее постановление № 1678 от 11.10.2023 опубликовано на портале правовой информации. Большинство положений вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Новые правила касаются всех видов основных образовательных программ, а также программ дополнительного профессионального образования, реализуемых в дистанционной форме. Образовательная организация должна обеспечить учащимся доступ к средствам обучения, а также необходимый уровень подготовки педагогических и научных кадров. Вузы и колледжи не вправе будут закупать и использовать софт, который не входит в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Информацию о студенте, учебном заведении, форме обучения, специальности, семестре, номере курса и зачетной книжки учебное заведение сможет направлять в личный кабинет на портале госуслуг.