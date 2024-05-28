Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Ученые случайно разработали...

Ученые случайно разработали противоопухолевый препарат в ходе исследований

28.05.2024
11:45
Владимир Заболотских
Американские ученые случайно разработали препарат SU056, который блокирует белок, участвующий в процессах прогрессирования опухоли и выработки у раковых клеток устойчивости к лекарствам. Препарат уже показал высокую эффективность в ходе исследований на животных.
Фото: DC Studio / Freepik

Американские ученые случайно разработали новый препарат от рака, который блокирует белок YB-1, ответственный за рост опухоли и ее сопротивляемость противоопухолевому лечению. Об этом сообщило издание Medical Xpress.

Препарат, получивший название SU056, уже прошел предварительные испытания на животных, показав высокую эффективность в борьбе с различными типами раковых клеток. В ближайшее время планируется начать клинические испытания на людях. Исследователи подчеркивают, что это открытие может стать прорывом в онкологии и помочь миллионам пациентов по всему миру.

SU056 был разработан случайно стартапом OHSU в ходе исследований, направленных на белок, связанный с лекарственно-устойчивым раком яичников. В результате изменения химической формулы препарата он начал проявлять выраженную противораковую активность. Однако дальнейшие исследования показали, что полученное соединение не воздействует на белок, который был изначальной целью ученых. Вместо этого он ингибировал белок YB-1.

YB-1 участвует в регуляции множества процессов в клетке. К примеру, в транскрипции (синтез РНК на основе матрицы ДНК), сплайсинге (удалении ненужных участков РНК). Он может находиться как в цитоплазме, так и в ядре, где регулирует экспрессию генов, связанных с ростом и выживанием клеток.
YB-1 часто обнаруживается в повышенных количествах в раковых клетках, способствуя их размножению и экспрессии генов, связанных с устойчивостью к различным видам терапии (MDR1). SU056 связывается с YB-1, вызывая его разрушение, что приводит к уменьшению роста опухолей и повышению чувствительности раковых клеток к препаратам.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.