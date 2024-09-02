Ученые связали прием препаратов от диабета со снижением риска деменции на 35%

Лекарства, используемые для лечения диабета 2-го типа, привели к снижению риска развития деменции на 35%. Об этом свидетельствуют результаты крупного корейского исследования, опубликованного в журнале BMJ.

Ученые проанализировали данные более 220 тыс. пациентов с диабетом 2-го типа в возрасте от 40 до 69 лет. Половина из них принимала ингибиторы НГЛТ-2 (натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа), а другая половина – ингибиторы DPP-4 (дипептидилпептидазы-4).

Исследователи обнаружили, что прием ингибиторов НГЛТ-2 был связан со снижением риска деменции на 35% по сравнению с ингибиторами DPP-4. Также было выявлено снижение риска болезни Альцгеймера на 39% и сосудистой деменции на 52% у пациентов, принимавших ингибиторы НГЛТ-2.

Ингибиторы НГЛТ-2 – это класс препаратов, которые блокируют белок НГЛТ-2 в почках. Он отвечает за реабсорбцию глюкозы из мочи обратно в кровоток. Благодаря своему действию препарат увеличивает выведение глюкозы с мочой, тем самым снижая уровень сахара в крови.

Исследование проводили ученые из Национального университета Кёнбук в Южной Корее. Они использовали данные, взятые из системы медицинского страхования Кореи, за период с 2018 года по 2020 год. Из более чем 3 млн пациентов с диабетом 2-го типа были отобраны 220 тыс. человек, принимавших ингибиторы НГЛТ-2 или ингибиторы DPP-4.

Средний возраст участников составлял 57 лет, 55% были мужчинами. Исследователи наблюдали за пациентами более 2,5 года. За это время было выявлено 1172 новых случая деменции: 529 в группе НГЛТ-2 и 643 в группе DPP-4.

После учета различных факторов, таких как возраст, пол, сопутствующие заболевания и прием других лекарств, исследователи выяснили, что прием ингибиторов НГЛТ-2 ассоциируется с 35%-ным снижением риска развития деменции по сравнению с ингибиторами DPP-4.

Авторы научной работы отмечают, что их заключения основаны на наблюдаемых данных и не позволяют установить причинно-следственную связь. Они призвали провести дальнейшие клинические испытания для подтверждения их выводов.

Это не первый случай, когда исследования указывают на способность препаратов от диабета 2-го типа снижать риск развития деменции. Размещенный на PubMed метаанализ показал, что когнитивные нарушения были значительно менее распространены у диабетиков, принимающих метформин – препарат первой линии для лечения сахарного диабета 2-го типа, который снижает уровень глюкозы в крови, уменьшая ее образования в печени и повышая чувствительность тканей к инсулину. Кроме того, монотерапия тиазолидиндионами снизила риск деменции на 22% по сравнению с метформином в одном из исследований с участием 559 тыс. человек (средний возраст – 66 лет).