Уголовное дело экс-чиновниц Колотиловой и Покидышевой и вернули на доследование

Пресненский суд Москвы вернул для дополнительного расследования дело бывших руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой, ее заместителя Ольги Покидышевой и их предполагаемых сообщников. В их числе экс-президент федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду Алексей Власенко. Об этом пишет «Коммерсантъ». Их подозревают в хищении 450 млн руб., выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020».

В конце мая материалы дела поступили в суд, однако к разбирательству по существу он так и не приступил. Во время недавно прошедшего предварительного заседания суд пришел к выводу, что материалы расследования необходимо отправить в Генпрокуратуру для проведения дополнительного расследования. Этот факт изданию подтвердили в суде. Там подчеркнули, что следствие не выполнило обязательные требования ст.73 УПК РФ («Обстоятельства, подлежащие доказыванию»). В частности, суд обратил внимание, что предъявленное фигурантам обвинение носит неконкретный характер. Например, в материалах расследования отсутствует место совершения преступления.

Бывших сотрудниц Минпромторга подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, оно связано с реализацией программы «Фарма-2020». В 2013 году Власенко предложил Колотиловой за вознаграждение и подарки обеспечить победу в тендерах компаниям, входившим в группу «Фармдискавери», которую контролировал бизнесмен Владимир Зубков. Фирмы получили из бюджета 450 млн руб., однако не исполнили контракты, а деньги были похищены. При этом следствию не удалось обнаружить у бывших чиновниц каких-либо ценных подарков или крупных сумм, пишет «Коммерсантъ».

Осенью 2020 года были задержаны предприниматель Зубков и его компаньон Владимир Новаковский. Оба заключили сделку со следствием и дали показания, говорится в документах на сайте Мосгорсуда. Зубков впоследствии скончался в следственном изоляторе. В мае 2021 года также были арестованы Колотилова и Покидышева.