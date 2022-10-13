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Украина приостановила оборот...

Украина приостановила оборот препаратов Gedeon Richter с производственной площадкой в России

13.10.2022
16:26
Артем Косенок

Минздрав Украины временно запретил использование 35 лекарственных средств венгерской компании Gedeon Richter. Одна из ее производственных площадок находится в России. С июня на Украине вступил в силу закон, запрещающий обращение препаратов, чье производство находится на территории России и Белоруссии.

Фото: 8photo/ru.freepik.com

Комиссия Минздрава Украины по прекращению действия регистрационного удостоверения сформировала перечень из 35 лекарственных средств, подлежащих временному запрету применения из-за того, что они производятся с участием предприятия, расположенного на территории России. Речь идет о продукции венгерской компании Gedeon Richter, у которой одна из производственных площадок находится в России. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

Речь, в частности, идет о таких лекарственных средствах, как «Нормодипин», «Калумид», «Стугерон», «Тебантин», «Гропринозин», «Раеном», «Зилола», «Диротон», «Сентор», «Синглон», «Стопдиар», «Мертенил», «Тербизил» и других препаратах. В сообщении министерства отмечается, что сейчас в стране достаточно их аналогов. 

На Украине с 8 июня вступили в силу изменения в закон «О лекарственных средствах», писал ранее «ФВ». Законопроект был принят депутатами 22 мая. Согласно изменениям, в государственной регистрации может быть отказано или она может быть отменена, если по результатам экспертизы будет установлено, что один или несколько этапов производства лекарства ведется предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории России или Белоруссии. Закон действует до истечения трехмесячного срока после прекращения или отмены военного положения в стране.

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