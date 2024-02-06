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Умер один из основоположников российской школы клинической фармакологии Владимир Кукес

06.02.2024
12:16
Артем Косенок
Скончался один из основоположников российской школы клинической фармакологии. Владимиру Кукесу было 89 лет.
Владимир Кукес | Фото: sechenov.ru

На 90-м году ушел из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Владимир Кукес. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Владимир Григорьевич Кукес родился 8 сентября 1934 года в Ленинграде. После окончания в 1957 году лечебного факультета 1-го МОЛМИ (сейчас — Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова) по распределению работал в Магаданской областной больнице.

В 1963 году вернулся в вуз должности ассистента кафедры пропедевтики. В 1970 году защитил докторскую диссертацию. В 1971 году по его инициативе в университете был организован отдел фармакологии — первое подразделение клинической фармакологии в СССР. В 1984 году он был реорганизован в кафедру клинической фармакологии, которую Кукес возглавлял до 2018 года.

Автор более 100 методических пособий для врачей и студентов по актуальным проблемам медицины, 6 монографий, 17 патентов на изобретение, более 400 научных работ, соавтор двух руководств по клиническому и доклиническому изучению лекарственных препаратов.

«ФВ» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Григорьевича.

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