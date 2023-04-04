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Умер основатель группы...

Умер основатель группы «Роста» Давид Паникашвили

04.04.2023
14:53
Артем Косенок
Маргарита Грошева

Умер основатель группы «Роста» Давид Паникашвили, основавший компанию в 2002 году. Бизнесмена похоронят 5 апреля на Кузьмоловском кладбище Санкт-Петербурга.

Давид Паникашвили

Стало известно о смерти основателя группы «Роста» Давида Паникашвили. Первым об этом сообщил Vademecum. В последние годы бизнесмен страдал онкологическим заболеванием. Информацию о смерти Паникашвили подтвердил «ФВ» президент и совладелец АО «Активный компонент» Александр Семенов. По его словам, 5 апреля в 12:00 состоится отпевание в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга. Похороны пройдут в 13:00 на Кузьмоловском кладбище. 

Давид Паникашвили родился 9 ноября 1950 года. Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт по специальности «провизор». Работал на различных должностях в городских аптеках, с 1986 года возглавлял аптеку № 77.

В 1994 году вместе с Михаилом Мирилашвили основал дистрибьюторскую компанию «Фарм Тамда 77». Вместе с двумя другими компаниями в 2002 году она объединилась под брендом АО «Роста». По объему продаж уже в 2003 году группа заняла четвертое место в списке крупнейших дистрибьюторов России. В последующие годы у «Росты» появилось розничное и производственное подразделения. В 2010 году Паникашвили стал основным владельцем группы.

По данным СПАРК, в 2015 году оборот АО «Роста» превышал 68 млрд руб., чистая прибыль — 415 млн руб. В 2017 году компания резко сократила обороты, убыток составил 13 млрд руб.

В июле 2017 года «Роста» продала аптечные сети «Радуга», «Первая помощь» и «Ладушка». В январе 2018 года Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление о банкротстве компании. В отношении нее была введена процедура наблюдения. В сентябре того же года Паникашвили покинул пост президента АО «Роста». В сентябре 2021 года завод группы перешел к Сбербанку.

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