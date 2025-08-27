Упрощенный порядок декларирования ряда аптечных товаров продлили на год

Правительство продлило еще на год действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой в обращение продукции. Постановление № 1277 от 26.08.2025 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Изменения внесли в Постановление Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

До 1 сентября 2026 года продлевается действие перечня продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отношении которой не применяются положения шестого пункта приложения № 18 к постановлению № 353.

Перечень, о котором идет речь, был утвержден приказом № 4114 от 10.09.2024. В него входят средства гигиены и товары для ухода за детьми и подростками с учетом кодов ТН ВЭД:

соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые (ТН ВЭД 3926 90 970 9; 4014 90 000 0);

изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми (4014 90 000 0);

подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и их аналоги для ухода за детьми (3005 90 100 0; 4803 00; 4818; 4823; 5601; 9619 00);

обычные и электрические щетки, массажеры для десен и аналогичные товары для детей до 12 лет и подростков (3924 90 000 9; 3926 90 970 9; 4014 90 000 0; 8590 80 000 0; 9603 21 000 0).

Ранее упрощенный порядок действовал до 1 сентября 2025 года.

«Решение позволит поддержать российский бизнес, работающий в условиях санкционных ограничений», — заявили в пресс-службе правительства.

Ранее ввоз указанных товаров требовал прохождения процедуры сертификации, которая занимала много времени. Упрощенный порядок ввели в марте 2022 года. Согласно ему производители и экспортеры ряда товаров должны предоставлять декларации о соответствии продукции, основанные на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований.