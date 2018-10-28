Юрий Калинин: необходимо сохранить действующие меры господдержки отрасли

10:03
10 декабря 2018

Елена Сидорова

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Фото: tpprf.ru

Последняя инициатива Правительства РФ по изменению критериев предоставления действующих мер поддержки отрасли вызвала серьезную озабоченность. Об этом заявил президент Ассоциации производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения «Росмедпром» Юрий Калинин, выступая 6 декабря на встрече президента ТПП РФ Сергея Катырина с активом Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности.

По словам г-на Калинина, идея о введении одной общей субсидии в рамках программы поддержки экспорта закроет доступ к ее получению для малых и средних предприятий.

«Многие предприятия фармацевтической и медицинской промышленности относятся к категории малых и средних, их деятельность направлена на обеспечение национальной системы здравоохранения современными лекарственными препаратами. В результате они не смогут претендовать на получение государственной поддержки, в том числе в форме субсидий, для развития и переоснащения производства», – отметил Юрий Калинин. Президент Ассоциации «Росмедпром» попросил Торгово-промышленную палату поддержать сохранение действующих и доказавших свою эффективность мер государственной поддержки.

Как писал «ФВ» ранее, разработан порядок господдержки деятельности производителей российской промышленной продукции. В соответствии с проектом, отменяются многие действующие меры поддержки предприятий. Если документ будет принят, претендовать на помощь государства смогут только производители федерального значения, которые должны будут соответствовать целому ряду критериев, в том числе: не иметь задолженности по налогам, не находиться в течение трех последних лет в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;  не быть иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержденный Минфином России перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% и др.

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