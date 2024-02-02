Ушел из жизни хирург Николай Башанкаев

Умер хирург Николай Андреевич Башанкаев. Он внес заметный вклад в развитие современной колопроктологии. Одним из первых в России стал выполнять лапароскопические вмешательства. За 47 лет своей профессиональной деятельности провел более 14 тысяч операций, в том числе сложнейших, возвращая пациентам здоровье и жизнь. В его арсенале — около 50 предложений по улучшению результатов хирургического лечения, патент на изобретение «Методика лечения дисфункций илеостом», научные работы, методические пособия для студентов.

Ему всегда доверяли пациенты, его ценили коллеги, с которыми доктор Башанкаев делился знаниями, опытом и мастерством.

«ФВ» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Андреевича.

Прощание с Николаем Андреевичем Башанкаевым состоится 3 февраля в 11:00 по адресу: Похоронный дом Троекурово, ул. Рябиновая, 24. Похороны пройдут в 12:00 на Троекуровском кладбище.