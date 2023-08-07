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Утвержден закон о...

Утвержден закон о критериях отнесения предприятий к малым технологическим компаниям

07.08.2023
17:25
Артем Косенок
Президент утвердил закон об определении понятия «малая технологическая компания». Такие предприятия должны будут соответствовать сразу нескольким критериям, им будет оказываться господдержка и для них создадут специальный реестр. Документ был внесен в Госдуму правительством в мае.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Президент Владимир Путин подписал закон о том, какие предприятия относить к малым технологическим компаниям. Соответствующий Федеральный закон № 478-ФЗ от 04.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Закон определяет правовые основы деятельности технологических компаний в стране для формирования единой системы господдержки инновационной деятельности малых технологических компаний. Документ дает определения понятиям «инновационная технология (инновационные технологии)», «технологическая компания», «малая технологическая компания», а также определяет критерии для признания организации малой технологической компанией.

Малой технологической компанией признается предприятие, которое одновременно соответствует следующим критериям:

  • непревышение определенного правительством предельного значения объема выручки за предшествующий календарный год;
  • соответствие основного вида экономической деятельности одному из основных видов экономической деятельности, включенных в перечень;
  • соответствие уровня научно-технического потенциала уровню, определенному правительством;
  • наличие возможности для применения (внедрения) инновационных технологий при разработке и (или) производстве продукции.

Признание предприятия малой технологической компанией осуществляется после ее заявления на основании результатов экспертизы. Для таких компаний будет создаваться специальный реестр, в котором, например, будут указываться идентификационный номер налогоплательщика, сведения о ее инновационных проектах и технологиях. Реестр также станет «витриной» для потенциальных частных инвесторов, говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что в зависимости от объема выручки малых технологических компаний правительство может выделить три группы: предприятия с выручкой до 300 млн руб., от 300 млн до 2 млрд руб. и от 2 млрд до 4 млрд руб.

Проект о критериях отнесения предприятий к малым технологическим компаниям внесло в Госдуму правительство в мае 2023 года. Документ был принят депутатами в конце июля.

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