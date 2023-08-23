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Утверждены правила категорирования...

Утверждены правила категорирования объектов химической промышленности на кибербезопасность

23.08.2023
17:11
Артем Косенок
В Минпромторге утвердили правила категорирования объектов химической промышленности на кибербезопасность. Ежегодно будет утверждаться график проведения оценки актуальности и достоверности в отношении сведений, указанных в пункте 17 правил, а по ее результатам сформируют экспертное заключение.
Фото: DilokaStudio/ru.freepik.com

Минпромторг утвердил правила категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) химической промышленности. Соответствующий приказ № 1981 от 31.05.2023 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, оценка актуальности и достоверности проводится в отношении сведений, указанных в пункте 17 Правил категорирования, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 127 от 08.02.2018. Для этого создается рабочая группа, в состав которой входят представители Минпромторга.  Ежегодно будет утверждаться график проведения оценки с указанием наименования субъектов КИИ и даты.

Субъектов КИИ будут уведомлять о проведении оценки не позднее чем за пять рабочих дней, а ее продолжительность не превысит 10 дней. Документ также утверждает порядок доступа на территорию объекта.

По результатам оценки в течение 10 дней сформируют экспертное заключение. Оно будет содержать актуальность и достоверность сведений о категорировании, сведения о выявленных нарушениях, а также выводы и рекомендации. Если субъект КИИ не будет согласен с заключением, он имеет право направить возражение.

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