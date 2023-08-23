Утверждены правила категорирования объектов химической промышленности на кибербезопасность

Минпромторг утвердил правила категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) химической промышленности. Соответствующий приказ № 1981 от 31.05.2023 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, оценка актуальности и достоверности проводится в отношении сведений, указанных в пункте 17 Правил категорирования, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 127 от 08.02.2018. Для этого создается рабочая группа, в состав которой входят представители Минпромторга. Ежегодно будет утверждаться график проведения оценки с указанием наименования субъектов КИИ и даты.

Субъектов КИИ будут уведомлять о проведении оценки не позднее чем за пять рабочих дней, а ее продолжительность не превысит 10 дней. Документ также утверждает порядок доступа на территорию объекта.

По результатам оценки в течение 10 дней сформируют экспертное заключение. Оно будет содержать актуальность и достоверность сведений о категорировании, сведения о выявленных нарушениях, а также выводы и рекомендации. Если субъект КИИ не будет согласен с заключением, он имеет право направить возражение.