В 11 раз выросли аптечные продажи контактных линз и очков через сервис Apteka.ru

Это связано и с расширением ассортимента, и с тем, что количество просмотренных пользователями страниц сервиса Apteka.ru в третьем квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилось почти в два раза, а количество представленных брендов во всех товарных группах увеличилось на 30%.

За три месяца (июль, август и сентябрь) 2018 года самый большой прирост аптечных продаж в упаковках через Apteka.ru показали группы «Медицинские изделия» + 67%, «Медицинские приборы» + 58% и «БАД» +52% (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Кроме «Контактных линз и очков» основными драйверами роста группы «Медицинские изделия» стали еще три подгруппы: «Шприцы, порты, устройства для инфузий» +139%, «Перевязочные материалы» +72%, «Тесты диагностические» +69%.

Осень предсказуемо повлияла на аптечные продажи группы «Препараты при простудных заболеваниях и гриппе» – в сентябре 2018 г. продажи в упаковках через сервис Apteka.ru увеличились более, чем в 2 раза по сравнению с августом, а в октябре еще +21% относительно сентября.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»