В 11 раз выросли аптечные продажи контактных линз и очков через сервис Apteka.ru

15:03
20 ноября 2018
72

В третьем квартале 2018 г. в 11 раз выросли аптечные продажи в упаковках подгруппы «Контактные линзы и очки» через сервис Apteka.ru (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Это связано и с расширением ассортимента, и с тем, что количество просмотренных пользователями страниц сервиса Apteka.ru в третьем квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилось почти в два раза, а количество представленных брендов во всех товарных группах увеличилось на 30%. 

За три месяца (июль, август и сентябрь) 2018 года самый большой прирост аптечных продаж в упаковках через Apteka.ru показали группы «Медицинские изделия» + 67%, «Медицинские приборы» + 58% и «БАД» +52% (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Кроме «Контактных линз и очков» основными драйверами роста группы «Медицинские изделия» стали еще три подгруппы: «Шприцы, порты, устройства для инфузий»  +139%, «Перевязочные материалы» +72%, «Тесты диагностические» +69%. 

Осень предсказуемо повлияла на аптечные продажи группы «Препараты при простудных заболеваниях и гриппе» – в сентябре 2018 г. продажи в упаковках через сервис Apteka.ru увеличились более, чем в 2 раза по сравнению с августом, а в октябре еще +21% относительно сентября.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

Компании
Катрен
Дистрибьютор
Также по теме
24.10.2018
Новые возможности для пользователей Apteka.ru
10.10.2018
Аптечное сообщество выбрало лучших
02.10.2018
Apteka.ru: наперекор рыночному тренду
Популярное
14.11.2018
«Белые» зарплаты перестают быть важным критерием выбора работодателя на фармрынке
2467
16.11.2018
Показатель конкуренции за рабочие места в фармацевтике – полтора человека на место
1708
16.11.2018
Владимир Путин: надо навести порядок с регистром льготных категорий граждан и перечнями лекарств для них
1629
14.11.2018
Эндокринологи не доверяют китайским инсулинам
1464
15.11.2018
Порядка 70% онлайн-покупателей не знают о запрете на доставку лекарств
1284