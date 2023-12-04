В 2023 году больше всего зарплаты выросли у заведующих аптекой

Количество вакансий за год в сфере «Медицина, фармацевтика» выросло на 5%. Такие данные приводит SuperJob. В TOP3 наиболее востребованных позиций в аптечном ритейле (в порядке убывания количества вакансий) находятся фармацевт, провизор, заведующий аптекой.

Также в компании назвали специальности с наибольшим темпом прироста средней рыночной заработной платы за год. Так, больше всего доходы выросли у заведующего аптекой (на 8%). В среднем на этой позиции в Москве получают 140 тыс. руб. в месяц, максимально — 250 тыс. руб.

На втором месте оказались провизоры, прирост зарплаты составил 7%. В среднем таким специалистам предлагают 80 тыс. руб., максимально они зарабатывают 150 тыс. руб. На третьем месте находятся фармацевты (прирост 6%). В среднем они получают 85 тыс. руб. в месяц, максимально — 130 тыс. руб.