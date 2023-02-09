Голикова рассказала о создании новой тест-системы для оценки БМКП

В России в этом году создадут новую тест-систему для оценки безопасности биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Об этом на заседании Совета при Президенте России по науке и образованию рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается на сайте Кремля.

«Мы отобрали восемь клеточных продуктов, которые прошли «доклинику» и позволяют восстановить трудоспособность и снизить риск инвалидизации при болезнях суставов, переломах костей, при последствиях инсульта, травмах спинного мозга, ожогах и трофических язвах», – отметила Голикова.

По ее словам, клинические испытания планируется провести в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека» на базе МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственного научного центра хирургии имени Петровского, Института биологии развития имени Н.К. Кольцова и других институтов. Они также возьмут на себя подготовку медработников и тиражирование новых методов лечения, для того чтобы внедрить их в практическое здравоохранение.

Кроме того, планируется до конца года завершить клинические испытания 11 оригинальных лекарственных препаратов. Они будут в том числе направлены на онкологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в первый год реализации федеральной программы «Медицинская наука для человека» было поддержано 15 проектов по ранним фазам клинических исследований препаратов. В этом году целевая мера поддержки будет распространена на медицинские изделия.