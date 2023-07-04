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В 44-ФЗ внесут...

В 44-ФЗ внесут изменения для стимулирования производства средств реабилитации

04.07.2023
13:15
Артем Косенок
В Госдуме намерены простимулировать отечественных разработчиков технических средств реабилитации. Для этого предлагается внести изменения в 44-ФЗ.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Для поддержки отечественных разработчиков технических средств реабилитации внесут изменения в законодательство. В частности, в процедуру закупок. Об этом в ходе рабочей поездки в Калининградскую область сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с другими депутатами он посетил фабрику «Обсервер», которая занимается производством технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями — инвалидных колясок, пандусов, ходунков, а также запчастей к ним.

«Нам надо вносить изменения в законодательство — 44-ФЗ, потому что законы на сегодняшний день недостаточно стимулируют развитие нашей отечественной промышленности, тем более инновационных отраслей. На примере производства технических средств реабилитации мы с вами это можем видеть», — сказал он на встрече с руководством предприятия.

Володин подчеркнул, что необходимо сделать «все для того, чтобы развивались наши промышленность, экономика». В этом случае отечественные предприятия «смогут войти в рынок, у них будут преференции». По его словам, сегодня они неконкурентоспособны, потому что находятся только в начале пути, и у них нет сложившегося рынка. Кроме того, председатель Госдумы заявил, что депутаты не просто поддержат такие предприятия, но и возьмут над ними шефство.

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