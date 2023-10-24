В Башкирии перекрыли международный канал контрабанды БАД с сибутрамином

В Башкирии пресекли деятельность преступной группы, которая организовала канал незаконной международной почтовой пересылки из Казахстана в Россию сильнодействующего вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что группа, в состав которой входила жительница Башкирии, через почту поставляла в республику препараты для коррекции веса, содержащие в своем составе запрещенный к ввозу и свободной продаже в России сибутрамин.

Таможня возбудила уголовное дело (ч.3 ст.226.1 УК РФ). Его фигурантам грозит лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Материалы дела и изъятый товар переданы в следственные органы МВД по республике.

В пресс-службе также отметили, что с начала 2023 года региональная таможня возбудила свыше 1,4 тыс. административных и 14 уголовных дел. Из них три по факту незаконного ввоза с использованием международных почтовых отправлений сильнодействующих веществ.