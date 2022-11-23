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В Белоруссии задержали...

В Белоруссии задержали главу представительства швейцарской Alpen Pharma

23.11.2022
10:01
Артем Косенок

Прокуратура Белоруссии сообщила о задержании главы представительства швейцарской компании Alpen Pharma AG. Ее подозревают в даче взяток медработникам за продвижение препаратов. Всего по уголовное делу проходят 12 человек.

Фото: Alpen Pharma

Прокуратура города Гродно возбудила уголовное дело в отношении главы белорусского представительства швейцарской фармкомпании Alpen Pharma AG. Дело возбуждено после проверки надзорного органа совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Ленинского района Гродно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белоруссии.

По версии следствия, 31-летняя подозреваемая в течение двух лет от имени компании давала незаконные денежные вознаграждения медработникам учреждений здравоохранения региона за продвижение производимых гомеопатических и лекарственных препаратов.

Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении ведущего специалиста по региональному развитию – в виде залога. Всего подозреваемыми по уголовному делу проходят 12 сотрудников местного подразделения Alpen Pharma AG.

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