В Белоруссии задержали главу представительства швейцарской Alpen Pharma

Прокуратура города Гродно возбудила уголовное дело в отношении главы белорусского представительства швейцарской фармкомпании Alpen Pharma AG. Дело возбуждено после проверки надзорного органа совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Ленинского района Гродно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белоруссии.

По версии следствия, 31-летняя подозреваемая в течение двух лет от имени компании давала незаконные денежные вознаграждения медработникам учреждений здравоохранения региона за продвижение производимых гомеопатических и лекарственных препаратов.

Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении ведущего специалиста по региональному развитию – в виде залога. Всего подозреваемыми по уголовному делу проходят 12 сотрудников местного подразделения Alpen Pharma AG.