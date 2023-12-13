В «Биннофарм Групп» назначен новый корпоративный директор по производственной деятельности

Должность корпоративного директора по производственной деятельности компании «Биннофарм Групп» занял Анатолий Ягленко. Он был назначен на этот пост 6 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

В его новые функциональные обязанности входит оперативное управление пятью предприятиями «Биннофарм Групп», разработка стратегии развития производственных активов, управление инвестиционными производственными проектами и внедрение новых технологий.

Ягленко окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет и получил степень МВА в Высшей экономической школе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Имеет обширную экспертизу и управленческий опыт в области фармацевтического производства: занимал должность директора по производству ЗАО «Вертекс», ПАО «Валента Фарм» и директора департамента ЗАО «Биокад».

С 2021 года Ягленко занимал должность исполнительного директора, входящего в состав «Биннофарм Групп», АО «Биннофарм» в Зеленограде.