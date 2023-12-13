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В «Биннофарм Групп»...

В «Биннофарм Групп» назначен новый корпоративный директор по производственной деятельности

13.12.2023
17:54
Артем Косенок
Анатолий Ягленко назначен на должность корпоративного директора по производственной деятельности «Биннофарм Групп». Ранее он занимал пост исполнительного директора АО «Биннофарм» в Зеленограде.
Анатолий Ягленко | Фото: «Биннофарм»

Должность корпоративного директора по производственной деятельности компании «Биннофарм Групп» занял Анатолий Ягленко. Он был назначен на этот пост 6 декабря, сообщили в пресс-службе компании. 

В его новые функциональные обязанности входит оперативное управление пятью предприятиями «Биннофарм Групп», разработка стратегии развития производственных активов, управление инвестиционными производственными проектами и внедрение новых технологий.

Ягленко окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет и получил степень МВА в Высшей экономической школе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Имеет обширную экспертизу и управленческий опыт в области фармацевтического производства: занимал должность директора по производству ЗАО «Вертекс», ПАО «Валента Фарм» и директора департамента ЗАО «Биокад».

С 2021 года Ягленко занимал должность исполнительного директора, входящего в состав «Биннофарм Групп», АО «Биннофарм» в Зеленограде.

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