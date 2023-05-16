В Брянске экс-начальницу отдела закупок онкодиспансера задержали за взятку от поставщика

Следственный комитет по Брянской области задержал бывшую начальницу отдела закупок ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер». Ее подозревают в получении взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По версии следствия, с октября 2021 по март 2023 года подозреваемая получила через посредника от коммерческой организации взятку в размере не менее 300 тыс. руб. За это она должна была заключить прямой договор поставок лекарственных препаратов без проведения торгов. Имя подозреваемой и название компании-поставщика не уточняются.

Следователи предъявили экс-начальнице отдела закупок онкодиспансера обвинение, она была заключена под стражу.