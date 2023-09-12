В Брянске за незаконный оборот лекарств арестовали еще десять человек

Следственный комитет по Брянской области задержал еще 12 человек — жителей города Москвы и Московской области. Их подозревают в незаконном обороте лекарственных средств (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (п.п.«а, б» ч.2 ст.171 УК РФ). Суд избрал десятерым задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще двоих избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, с 2018 по 2023 год задержанные ввозили на территорию России, а также сбывали незарегистрированные лекарственные средства. Общая сумма составила более 800 млн руб.

Как уточнили в региональном Следственном комитете, по делу проходят также еще несколько человек: восемь фигурантов сейчас находятся под стражей, еще одному избран залог в размере 1 млн руб.

В апреле МВД по Брянской области сообщало о перекрытии канала сбыта в России незарегистрированных лекарств. Полицейские провели на территории Московской и Брянской областей 20 обысков на складах и в офисных помещениях, а также в домах фигурантов. Было обнаружено и изъято более 5 тыс. упаковок лекарственных средств, компьютерная техника, средства связи, банковские карты и денежные средства. Для приема заказов и сбыта медикаментов использовались интернет-сайты и telegram-каналы. Доставка велась с помощью почтовых сервисов либо через курьеров. Ежемесячный доход превышал 100 млн рублей.