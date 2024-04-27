В Брянске завершено расследование дела о незаконном обороте лекарств на 1 млрд рублей

Следственный комитет России по Брянской области закончил расследование уголовного дела по обвинению 21 жителя Москвы, Московской и Брянской областей в незаконном обороте незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ) и других преступлениях, сообщили в пресс-службе СКР.

По предварительной информации, 34-летний житель Московской области создал преступное сообщество, в которое вошли не меньше 25 участников. С апреля 2018 года по апрель 2023 года участники группировки незаконно ввезли в Россию препараты и медизделия на сумму более 1 млрд руб.

Часть денег (более 15 млн руб.) одна из участниц организации потратила на покупку недвижимости на черноморском побережье.

Сейчас 16 обвиняемых содержатся под стражей, двоим избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, одному избран залог в размере 1 млн руб., еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пятерых разыскивают. На имущество участников наложили арест.

Одну из участниц сообщества также обвиняют в легализации денежных средств, полученных преступным путем (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).

«Собранные следователем доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения по уголовному делу обвинительного заключения и направления его в суд для рассмотрения», — добавили в СКР.

В апреле 2023 года МВД по Брянской области сообщало о перекрытии канала сбыта в России незарегистрированных лекарств. Полицейские провели на территории Московской и Брянской областей 20 обысков на складах и в офисных помещениях, а также в домах фигурантов. Было обнаружено и изъято более 5 тыс. упак. лекарственных средств, компьютерная техника, средства связи, банковские карты и денежные средства. Для приема заказов и сбыта медикаментов использовались интернет-сайты и telegram-каналы. Доставка велась с помощью почтовых сервисов либо через курьеров. Ежемесячный доход превышал 100 млн руб.